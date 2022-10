Ilary Blasi, family lunch con i figli e le sorelle

Una bella e allegra tavolata al mare dove seduti per il pranzo ci sono Chanel Totti a fianco della mamma e Cristian Totti di fronte, la madre della conduttrice tv, la nonna, le sorelle, i cognati e i nipoti. Tutti pubblicano sui social la stessa immagine per ribadire quanto in questo momento siano tutti uniti e compatti e facciano squadra attorno a Ilary.

Il pranzo della domenica al mare

Ilary Blasi cerca di recuperare un po’ di normalità e si fa circondare dall’ affetto della famiglia . Mentre Francesco Totti “licenzia” il padre e il cognato della conduttrice tv, lei posta una foto in cui tutti sono vicini e sorridenti per un bel pranzo della domenica. Nelle Storie pubblica selfie sexy in cui indossa una camicia verde acido sotto la quale si intravede un bombastico bikini fucsia e poi un’immagine in coppia con la figlia Chanel, bella e sensuale come la madre.





Francesco Totti in scooter con Cristian

Anche Francesco Totti sta cercando di tornare alla quotidianità (il compleanno a Roma con Noemi Bocchi e gli amici più cari) e qualche giorno fa ha postato una storia – dopo un lungo silenzio social – in cui si mostrava insieme al figlio Cristian sullo scooter. Da tempo il Pupone non postava e dopo l’intervista in cui diceva di non essere stato il primo a tradire , aveva preferito girare alla larga da Instagram e dai commenti a suo favore o sfavore.

Le vie legali

Tra pochi giorni gli avvocati delle due parti muoveranno le prime pedine per arrivare a sbrogliare le carte della separazione. Ilary Blasi attraverso il suo legale Alessandro Simeone ha fatto sapere di non aver mai chiesto soldi per sé . Pareva infatti che lei avrebbe preteso 20mila euro al mese per sé e 17 per i figli e Totti avrebbe risposto picche . “Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare Ilary Blasi per quello che non è" ha detto il suo avvocato. E tra colpi extragiudiziali e sparate social la battaglia sia ancora ampiamente aperta.