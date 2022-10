Ilary Blasi, l'avvocato: "Non ha mai chiesto soldi a Totti per lei"

Ilary Blasi "non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sè" al marito Francesco Totti.

Quelle che sono circolate al riguardo "sono solo notizie false". E' quanto sostiene al quotidiano "Repubblica" il legale della showgirl Alessandro Simeone. Secondo il noto matrimonialista le voci diffuse non hanno fondamento. "La signora - spiega - non ha mai chiesto né 37mila euro, né 20mila né 10mila al mese: questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare Ilary Blasi per quello che non è".