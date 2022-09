Francesco Totti, compleanno con Noemi Bocchi: bacio davanti a tutti

Il Pupone si è ritrovato in un locale poco fuori Roma insieme a un gruppo ristretto di amici per spegnere 46 candeline. Alla cena a base di pesce hanno partecipato anche i figli dell’ex Capitano e di Ilary Blasi, Cristian e Chanel , e a mezzanotte è scattato il bacio con la sua nuova fiamma. Davanti a tutti, secondo quanto racconta Il Messaggero.

Il compleanno del Pupone

Per Francesco Totti al primo compleanno da separato sono arrivati gli auguri social dei figli Cristian e Chanel . Il primogenito ha postato una foto col padre e ha scritto: “Auguri vita, ti amo da morire”. La secondogenita ha aggiunto: “Auguri all'unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo” con “Come nelle favole” di Vasco Rossi come musica di sottofondo. Ovviamente silenzio social da parte della ex moglie Ilary Blasi con cui è ai ferri corti e si sta muovendo per vie legali anche contro gli amici del Pupone, colpevoli di spifferare notizie false e diffamatorie sulla relazione di Totti e Blasi.





Noemi Bocchi con l’auto sponsorizzata da Francesco Totti

Intanto Noemi Bocchi si prepara ad uscire allo scoperto come Lady Totti. Alla festa di compleanno è stata protagonista di un bacio focoso con l’ex calciatore, ma presto la vedremo per le vie della Capitale al suo fianco. In attesa che le carte della separazione procedano, lei gira per Roma a bordo di una macchina sponsorizzata da Francesco Totti. La nuova compagna dell’ex giocatore è stata pizzicata dal settimanale “Chi” a bordo di una vettura diversa da quella che usava abitualmente. Si tratta di un’automobile elettrica, proprio la stessa di cui lui è testimonial.

Cosa fa Noemi Bocchi

Noemi Bocchi e Francesco Totti si sono conosciuti al circolo del padel, passione che condividono, un anno fa. Lei ha 34 anni è mamma di due bambini ed è separata. Laureata in economia aziendale, fa la flower designer alle feste e agli eventi mondani. Lui di lei ha detto che è "completamente diversa da Ilary e lo ha aiutato ad uscire dalla depressione che lo ha assalito dopo aver scoperto il presunto tradimento della ex moglie”.