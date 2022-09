Ilary Blasi contro Alex Nuccetelli: "Diffonde notizie false e diffamatorie"

Leggi Anche Ilary Blasi fa shopping e Francesco Totti gioca a calcetto

La diffida

"Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio", si legge nella nota diffusa dallo studio legale. La conduttrice sarebbe stanca di veder diffuse notizie sulla sua vita privata, spesso prive di fondamento. Del resto la sua condotta post-separazione è chiara: tante storie social che mostrano la sua nuova vita, ma silenzio assoluto sui rapporti con Francesco Totti. Una strategia, quella del no-comment, che sembrava condivisa con il suo ex marito, almeno fino all'intervista bomba rilasciata al Corriere della Sera.





Le ultime dichiarazioni di Alex Nuccetelli

A far traboccare il vaso sono state le ultime dichiarazioni di Alex Nuccetelli sul rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Durante il programma social "Turchesando" il pr ha raccontato dettagli intimi di quella che per un ventennio è stata la coppia più amata dello showbiz. "Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni" ha spifferato. E ha commentato anche: "Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto".

Il ruolo di Alex Nuccetelli nella separazione

Dalla posizione privilegiata di caro amico di famiglia, Alex Nuccetelli ha preso più volte la parola sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Si è fatto portavoce dell'ex calciatore in tv, difendendolo a spada tratta in ogni occasione, e ha anche spifferato dettagli su un'ipotetica relazione extraconiugale della conduttrice dell"Isola dei Famosi" (con il personal trainer milanese