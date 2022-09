Ilary Blasi pubblica “le corna” sui social

Ilary Blasi domenica pomeriggio ha visitato la mostra dedicata a Andy Warhol alla Vaccheria, lo spazio culturale all’Eur. Insieme alla sorella Melory e a un gruppo di amici ha fatto video e foto e ha scelto di pubblicarne alcune nelle Storie. In particolare, ha catturato l’attenzione dei follower una mucca con le corna in testa appartenente alla serie “Cow” realizzata dall’artista tra gli anni Sessanta e Settanta. Il riferimento della Blasi va a Totti? E chissà se lui vorrà rispondere oppure dopo quel fiume di parole sulla sua storia finita male con Ilary preferirà il “no comment”.

Ma l’ironia sui social di Ilary Blasi scorre a fiumi. Non si accontenta di mostrarsi felice e serena in famiglia (è quasi sempre accompagnata dalle sorelle e dagli amici), di far vedere che si dedica alla cura del corpo (massaggi, ginnastica, estetica per le labbra, manicure…), ma fa pure battutine. Sempre domenica, in visita alla fattoria dedicata alle zucche, insieme alla terzogenita Isabel, alla sorella Melory e alla nipotina Jolie scatta foto a più non posso. Riprende la figlia a cavalcioni di un pony, fotografa il campo di zucche, i covoni di fieno e inquadra il recinto di capre e pecore. Sorprende anche un cartello dedicato a due animali: “Hillary e Belen” si legge mentre le filma taggando la collega Belen Rodriguez. La risposta della showgirl non tarda ad arrivare: “Da capire chi è la capra e chi è la pecora… #stomale” scrive tra le risate l’argentina.