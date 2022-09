Il legale di Ilary Blasi: “Non esistono messaggi erotici”

Dopo la bomba lanciata da Roberto D’Agostino in tv secondo cui “Totti ha gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary e il video di lei che prende i Rolex col padre dalla cassetta di sicurezza”, parla l’avvocato della conduttrice tv. “La notizia è falsa: non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi” scrive lo studio legale che difende Ilary Blasi. Intanto lei si dedica all’arte…

Ilary Blasi non si cura di quel che si dice e tira dritto per la sua strada. Persegue la sua linea senza farsi travolgere da illazioni, interviste, affermazioni e smentite. Ilary Blasi trascorre il pomeriggio romano andando alla mostra d’arte di Andy Warhol alla galleria Vaccheria insieme all’amico coreografo Luca Tommassini e alla sorella Melory.

Ilary Blasi sceglie un abbinamento casual con canotta, salopette in jeans dalla gamba morbida, sneakers, capelli raccolti. Sfodera sorrisi a tutti, si presta alle foto di rito, si intrattiene con i presenti ma sulla vita privata cala sempre il silenzio stampa. Eppure, di cose su di lei e sulla sua storia d’amore con l’ex calciatore se ne sono dette.

L’ultima tappa del gossip parla di messaggini hot che Francesco Totti avrebbe “beccato” sul cellulare di Ilary Blasi e di cui avrebbe addirittura fatto gli screenshot. “Notizia falsa” si affretta a comunicare il legale della Blasi. E che dire dei rolex fatti sparire dalla cassetta di sicurezza? Ci sarebbero i video che riprendono il momento della sottrazione. Sarà vero? Intanto il re di Roma si prepara a uscire allo scoperto con la sua nuova regina. Ilary Blasi mostra di non curarsene: tira dritto e dedica la sua domenica pomeriggio all’arte, alla famiglia e agli amici. Sarà la strategia vincente? Gli studi legali sono al lavoro: il patrimonio da spartire è ingente, i problemi da superare tanti, le chiacchiere ancora di più. Non sarà facile, ma i fan sperano in una soluzione pacifica.