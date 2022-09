Francesco Totti e Ilary Blasi, si va verso l'accordo? Ma Fabrizio Corona vuota il sacco…

Non bastavano le dichiarazioni di Francesco Totti su Ilary Blasi e i presunti messaggini compromettenti, ora tocca a Fabrizio Corona dire la sua sul gossip dell’estate. Il re dei paparazzi polemico sulla coppia, rivanga vecchie ruggini e poi incolla i follower ai social promettendo rivelazioni piccanti. Gongola nel dire che ha il telefono che scoppia ed è sibillino nei suoi messaggi. Ma intanto scrive: “E’ risaputo che nei periodi di piattume e crisi come questi che stiamo vivendo, le vicende di gossip prendono il sopravvento su tutto”. Ma poi arriva al punto: “Visto che i due splendidi piccioncini non fanno nomi e cognomi toccherà a qualcuno farlo”.

Poi l’ex re dei paparazzi pubblica un audio di una telefonata di una ragazza che dice di essere stata con l’ex calciatore e poi una foto di un’altra che sale in auto con la scritta: 1 Martina, come ad alludere che ci saranno altre foto.

Sui gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti Fabrizio Corona aggiunge: “Primo indizio: Ilary ieri sui social postava le tagliatelle della nonna fatte in casa a Roma. Ma la sera era a Milano al compleanno della sua famosa agente… C’era anche Jack La Furia… Poi è arrivato qualcuno noto proprio ora alle cronache… Vi farò sapere”.

In attesa di sapere di chi parla Fabrizio Corona, Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero essere sulla via della pace. Secondo “Il Messaggero” i legali della ex coppia starebbero lavorando a un accordo. Le ultime dichiarazioni sono servite a far capire che se si andrà in tribunale i toni saranno accesi e quindi forse è meglio arrivare a una soluzione diversa. Gli avvocati del Pupone e della conduttrice starebbero preparando un comunicato congiunto in cui annunciano il silenzio stampa. Basta dichiarazioni piccanti in vista di una tregua.