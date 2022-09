Ilary Blasi, allenamento hot nella palestra di villa Totti

Dopo Croazia, Sabaudia, Dolomiti, Tanzania, la conduttrice tv chiude l’estate dedicandosi agli impegni da mamma (il primo giorno di scuola alla primaria per Isabel) e agli esercizi per mantenersi in splendida forma (si allena con gli attrezzi di casa). La attendono però le carte bollate che sanciranno il definitivo addio dal Capitano.

Ilary Blasi è in splendida forma, ma si tiene anche molto allenata partendo dalla palestra di villa Totti a Roma. A qualcuno è apparsa particolarmente magra durante questa estate difficile per lei (l’addio al Pupone dopo 20 anni insieme). In vacanza ha mostrato curve da capogiro e topless da urlo. Dalla Tanzania alla Croazia passando per Sabaudia ha sfoderato bikini fantastici e un fisico tonico e asciutto. Anche tra i monti di Cortina si è mantenuta in allenamento con lunghe passeggiate immersa nella natura.

Poi Ilary Blasi ha salutato la bella stagione mostrando un topless vedo non vedo, coperto dalle mani, ed è rientrata nella Capitale. Al primo giorno di scuola alla primaria si è presentata mano nella mano con la sua Isabel, la terzogenita avuta da Francesco Totti. Alla sera, dopo una giornata piena di emozioni, è stata pizzicata a cena insieme alle sorelle e ai figli in un casale a Ostia Antica.

Il giorno dopo Ilary Blasi ha ricominciato pure gli allenamenti nella stanza allestita nella villa in cui viveva con Francesco Totti. Attrezzi e pose yoga per la bella conduttrice che si rilassa pensando all’autunno caldo che la attende. Gli avvocati della coppia saranno già al lavoro per definire la separazione che sia più indolore possibile per il bene dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Si diceva pure che Ilary volesse trasferirsi a Milano, ma al momento pare che questa ipotesi sia stata quantomeno rimandata visto che Isabel ha appena cominciato a frequentare la prima elementare nella Capitale. Francesco Totti aveva chiesto alla sua ex di non cambiare città per poter stare sempre vicino ai ragazzi. E in questo pare essere stato accontentato. Del resto, lui ha fatto sapere tramite l’amico Alex Nuccetelli: “Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei allontanato, questo è scontato”.