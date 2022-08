Ilary Blasi, le vacanze continuano: con la figlia Isabel in Croazia

La sua nuova tappa è la Croazia, e questa volta è in compagnia della figlia Isabel . La presentatrice continua la fuga dal polverone mediatico dopo la separazione con Francesco Totti , tenendosi ancora lontana da Roma. A documentare il nuovo viaggio è la stessa Ilary, che sul suo profilo Instagram ha condiviso alcuni scatti dei giorni che sta trascorrendo sull'Adriatico, in barca.

Dopo i safari in Tanzania, la casa al mare di Sabaudia, le Dolomiti con gli amici e dalla nonna nelle Marche, Ilary Blasi continua il suo personale itinerario lontano dai riflettori ed è sbarcata in Croazia. Questa volta con lei c'è solo la figlia più piccola, mentre Francesco Totti continua a rimanere a Sabaudia con Chanel e Cristian.

Nelle foto che Ilary Blasi ha condiviso nelle storie Instagram si mostra solo di spalle, con un costume da bagno intero viola e un copricostume di pizzo bianco, mentre guarda verso il mare, forse alla ricerca di serenità. Negli altri scatti fa capolino Isabel che gioca con altre bambine su un sup e poi da sola mentre si tiene in equilibrio. Poi mette in evidenza un piatto di pomodori mentre in secondo piano sventola la bandiera croata.

Prima di arrivare sulle coste della Croazia Ilary Blasi si è goduta qualche giorno nelle Marche, nel paesino in cui vive la sua amata nonna Marcella. La conduttrice aveva posta sui social gli scatti del suo soggiorno, ma ad attirare l'attenzione è stato uno dei tanti selfie in cui Ilary posava allo specchio in cui il dettaglio non è passato inosservato: mancava la fede all'anulare sinistro.

Intanto Francesco Totti sta continuando a mantenere a mantiene un profilo basso in vacanza a Sabaudia. A poca distanza da lui, al Circeo, sta trascorrendo le sue vacanze Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell'ex calciatore. A quanto pare i due si stanno mantenendo a distanza ravvicinata in attesa di potersi mostrare insieme pubblicamente. E secondo i rumor dicono che Francesco e Noemi starebbero molto attenti a farsi vedere in coppia nonostante la loro frequentazione continui.