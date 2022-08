Rottura Totti-Blasi, la figlia Chanel sbotta sui social

Leggi Anche Ilary Blasi ha una nuova fiamma? Intanto posa senza fede al dito

Chanel è la più attiva sui social della famiglia Totti. La 16enne pubblica molti video su TikTok e l'ultimo in ordine di tempo, in discoteca con una sua amica, sembrerebbe voler difendere i suoi genitori, anche se la ragazza non ha voluto fare nessun riferimento diretto a situazioni o persone.

Intanto in questi giorni Chanel si trova a Sabaudia, dove sta trascorrendo le vacanze con suo padre Francesco, Isabel e Christian. A poca distanza da loro, al Circeo, si trova

Noemi Bocchi

, la presunta nuova fiamma dell'ex capitano della Roma. I due si mantengono a distanza ravvicinata in attesa di potersi mostrare insieme pubblicamente.

I rumor dicono che Francesco Totti e Noemi Bocchi stiano molto attenti a farsi vedere in coppia nonostante la loro frequentazione continui. Secondo le indiscrezioni riportate da Leggo, gli incontri avverrebbero in tutta clandestinità a bordo di uno yacht. Addirittura per tutelare la nuova compagna da paparazzi e curiosi, Totti le avrebbe messo a disposizione i servizi di una guardia del corpo.

Se il Pupone mantiene un profilo basso in vacanza, tutt'altra è la strategia di Ilary Blasi che alla sua prima estate da single ha testimoniato prima il viaggio in Tanzania, poi alcuni giorni sulle Dolomiti e anche una fuga nelle Marche dalla nonna materna, in compagnia della sorella Melory e del marito e figlia di lei. Il gossip è sempre sulle sue tracce e il suo nome è stato accostato quello di un personal trainer. Ilary non replica, ma intanto posa sui social senza fede al dito.