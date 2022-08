Ilary Blasi ha una nuova fiamma? Intanto posa senza fede al dito

La conduttrice è partita alla volta delle Marche con la sorella Melory e il marito e la figlia di lei, per rifugiarsi nel caldo abbraccio della nonna materna. Il gossip però non perde le sue tracce e al suo nome viene accostato quello di un personal trainer. Lei non replica alle chiacchiere, ma posa sexy e maliziosa... senza fede al dito.

Ilary Blasi si gode qualche giorno nelle Marche, nel paesino in cui vive la sua amata nonna Marcella. Aria buona, relax e l'amore dei suoi cari sono un vero toccasana. La conduttrice posta sui social gli scatti del suo soggiorno, mentre prende il caffè, mangia il gelato o passeggia con la nipotina Jolie. Ad attirare l'attenzione è uno dei tanti selfie in cui Ilary posa allo specchio. Il detaglio non passa inosservato: manca la fede all'anulare sinistro.

Per quanto Ilary Blasi possa fuggire lontano, il gossip le sta sempre alle calcagna. Secondo il magazine PipolGossip a consolarla dopo rottura ci avrebbe pensato il personal trainer milanese

Cristiano Iovino

Noemi Bocchi

che le avrebbe mandato messaggi "in modo amichevole". Il Corriere della Sera aggiunge un altro tassello: già nell'agosto 2021 Francesco Totti avrebbe scoperto un'amicizia "speciale" tra la sua ormai ex moglie e Iovino. Un fatto che l'avrebbe indotto a guardare sotto una luce diversa la permanenza a Milano della conduttrice durante "L'Isola dei Famosi". Solo a questo punto l'ex calciatore, sentendosi ingannato, avrebbe iniziato una conoscenza con. La Blasi, come al solito, non commenta e si gode la sua vacanza a base di amore e selfie.