Ilary Blasi si rifugia sulle Dolomiti… lontano da tutti

Ilary Blasi si è concessa una fresca pausa estiva tra le montagne delle Dolomiti dove posta felice e serena con shorts e scarponcini. Ha lasciato la villa di Sabaudia a Francesco Totti che sta trascorrendo qualche giorno di mare con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. A pochi chilometri da lui c’è la sua nuova fiamma che ha preso un appartamento in affitto per stare vicino al Capitano. I paparazzi non li perdono di vista nella speranza che i due si facciano beccare alla luce del sole, anche se un accordo prevede l’uscita allo scoperto solo dopo che i termini della separazione saranno definiti.

E tra fotografi appostati a Roma e quelli a Sabaudia, Ilary Blasi ha scelto di fuggire in montagna per cercare un po’ di tranquillità. Posta con gli scarponcini ai piedi e mostra scorci sexy tra le vette. “Bella come il sole” le scrive l’amica Laura Chiatti. “Bellissima” fa da eco Giorgia Venturini. “Reginetta dello scarponcino” ironizza Nicola Savino. E qualche follower aggiunge: “Francesco vai vai da Noemi… Guarda che te perdi”.

Se Ilary si rilassa in montagna, i fan si chiedono chi avrà scattato le bellissime foto alla conduttrice tv. I figli non sono con lei, ma a far compagnia alla Blasi ci potrebbe essere un misterioso accompagnatore. E il gossip dell’estate scala sempre di più le vette…