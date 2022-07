Francesco Totti: “A Ilary ho dato tutto, mi sento in pace”

E sono in pace con me stesso”. Queste le confidenze di Francesco Totti all'amico Alex Nuccetelli, riportate dal “Corriere della Sera”. Il Capitano resta “in ritiro” nella megavilla all’Eur, ma a raccogliere i suoi sfoghi ci pensa il pr romano che gli presentò Ilary nel 2002 e che era con lui alla festa in cui c’era pure Noemi Bocchi nell’autunno scorso.

Non bastavano le illazioni che coinvolgono la piccola di casa Totti, Isabel, che avrebbe raccontato a mamma Ilary di avere “nuovi amichetti” (i figli di Noemi) svelando che Francesco la portava a giocare nel palazzo della Bocchi. Ora gira pure

un video che mostra Francesco, Ilary e Noemi alla stessa festa

. “Quel video sulla festa alla Casetta di Campagna di ottobre è sul mio profilo Instagram da quel dì e sì, si vedono Ilary e Francesco e pure Noemi, che era al tavolo con me proprio accanto al loro, ma se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh” racconta Nuccetelli al “Corriere”.

“

Noemi è una bella donna, la guardavano tutti

” ammette l’amico di Totti che però non si sbilancia sulle frequentazioni del Capitano. “Poi si sono rivisti ad altre mie feste, il giro è quello, ma mica si mettono a scambiarsi effusioni davanti ai miei occhi, che so’ matti?”.

Nuccetelli ha fatto da Cupido a Ilary e Francesco nel 2002 e non ci crede ancora che possano essere scoppiati così, nonostante le tentazioni siano state all’ordine del giorno. “

Io lui l’ho sempre visto innamorato e preso fino all’ultimo

, provava per lei una grande attrazione fisica, non gli bastava mai, segno di un rapporto che ha ancora benzina – racconta - Ad ogni viaggio le portava un regalo, pochi mesi fa le ha comprato una borsa Birkin di Hermes… Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari”.

E per Noemi Bocchi spende parole di stima: “Si sta comportando da gran signora, non deve essere facile nemmeno per lei, che sia vero o falso, continua a fare la brava mamma, porta i bimbi al mare, se ne sta in disparte, su Instagram ha ancora gli stessi followers, eppure sai in quanti l’avranno cercata”. Infine lancia un dubbio: “

Com’è possibile che questi due se ne vanno in giro e nessuno li ha mai ripresi insieme

, anche solo con un cellulare? Io se ci provo sto sui giornali dopo dieci secondi e mezzo”.