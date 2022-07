Ilary Blasi si trasferisce a Milano e Totti vive già con Noemi, pettegolezzi social

Ora è da sola con i figli ma si mostra ai follower impeccabile, sexy e sorridente. Posta scatti mozzafiato in costume, impegnata sulla sabbia con la piccola Isabel e serena durante l’aperitivo. Totti ha lasciato casa e pare sia andato a vivere con Noemi Bocchi. C’è chi dice che i due siano partiti per una vacanza romantica, chi li vuole ancora in città.

Leggi Anche Ilary Blasi a Sabaudia, cappuccino per due e bikini hot

Leggi Anche Totti-Blasi, il clamore mediatico travolge Noemi Bocchi

Francesco Totti mantiene il riserbo social e non si sbilancia, anche se indiscrezioni lo vorrebbero già insieme alla donna che gli ha fatto perdere la testa. L’ex calciatore sarebbe andato a vivere con la bionda pariolina che tanto somiglia a Ilary. Ma il Capitano ora dovrà trascorrere le vacanze con i figli e con loro non ci sarà la sua nuova fiamma. Il patto è chiaro: Noemi Bocchi non andrà in ferie con Cristian, Chanel e Isabel. E’ ancora presto per le presentazioni.

Leggi Anche Ilary Blasi vola in Tanzania con i figli e spunta il gossip di Spinalbese

Leggi Anche Ilary Blasi in Tanzania torna in libertà... topless nella savana



Ilary Blasi in autunno potrebbe lasciare Roma. Secondo indiscrezioni, spinta da impegni di lavoro, potrebbe decidere di prendere casa a Milano e magari trasferirsi insieme alla piccola Isabel. Nella Capitale potrà sempre vivere nella villa all’Eur e per una pausa di relax al mare rifugiarsi a Sabaudia.

Leggi Anche Ilary Blasi e Francesco Totti, botta e risposta social