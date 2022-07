Ilary Blasi vola in Tanzania con i figli e spunta il gossip di Spinalbese

Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, dopo 20 anni insieme (di cui 17 di matrimonio), Ilary Blasi ha preso il volo.

E’ in vacanza in Tanzania insieme ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel, e alla sorella Silvia. Sui social ha postato alcuni video e scatti della partenza in aereo, del suo look griffatissimo e della dimora che li ospita in Africa. Francesco Totti, invece, è stato pizzicato a Roma a casa di Noemi Bocchi.