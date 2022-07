Blasi e Totti addio, ecco le foto di Francesco con Noemi Bocchi

Nina Senicar si è sposata in segreto con Jay Ellis

Elisabetta Canalis incendia la Spagna: lato B in bella vista

Giorgia Palmas e Filippo Magnini in crociera con le figlie

Dopo i comunicati ufficiali della coppia, quello di lei che conferma l’addio dal marito e quello di lui che parla di “dolore inevitabile” e l’obiettivo comune di preservare la privacy della famiglia e soprattutto i figli, arrivano anche le foto.

Sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 13 luglio le immagini che mostrano Totti a casa di Noemi dalla sera fino a notte fonda. L’ex capitano della Roma ha cercato di depistare i paparazzi posteggiando l’auto in un parcheggio e facendosi accompagnare da un amico. Lo stesso che poi alle 2.30 lo ha riportato al posteggio a riprendere la sua macchina.

Già da diversi mesi si rincorrevano voci sulla crisi di coppia tra Totti e la Blasi, prontamente smentite. E di una possibile liaison con la Bocchi si era già parlato. Pare che Francesco Totti e Noemi siano stati visti più volte al ristorante a Santa Severa. Poi allo stadio a pochi seggiolini l’uno dall’altra. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme.

Leggi Anche Francesco Totti e Ilary Blasi insieme al compleanno di Isabel

Secondo il settimanale "Chi" i primi dissapori in famiglia sarebbero nati quando l’ex calciatore ha letto alcuni messaggini sul telefono della moglie. Si parla di un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe perso la testa e che avrebbe visto durante le sue trasferte milanesi per condurre “L'isola dei famosi”. Si attendono altre foto…