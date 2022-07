Totti-Blasi, il clamore mediatico travolge Noemi Bocchi

Come racconta il settimanale “Chi”, Francesco Totti e Noemi Bocchi frequentavano lo stesso centro sportivo. E poi sedevano sugli stessi spalti allo stadio per tifare la Roma. Bella e sempre impeccabile, firmata e sicura di sé, è mamma di due bambini ed era sposata con il presidente del Tivoli Calcio, Mario Caucci.

Totti ha negato sempre, anche nel comunicato stampa in cui annuncia l’addio dalla Blasi dice di aver cercato di tenere unita la famiglia fino alla fine. Ora ha i paparazzi alle calcagna e non può fare autogol. Intanto l’ex marito della Bocchi dice: “Francesco Totti chiede di avere più rispetto dei figli e sono d’accordo: attenzione per i nostri come per i loro”.

Tutti a caccia di Noemi Bocchi, del suo passato e del suo presente. Ha 34 anni, è laureata in Economia Aziendale e Bancaria presso l’università Lumsa di Roma e di professione fa la designer floreale. Si scopre che prima di Totti ha amato un ex tronista di “Uomini e Donne”, Gianfranco Apicerni. Lui non si sbilancia e ricorda quell’amore giovanile come uno “dei periodi più belli della vita”.