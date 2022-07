Ilary Blasi e Francesco Totti, botta e risposta social

Francesco Totti sceglie il low profile, preferendo non esporsi troppo in pubblico. Sarà un caso se appena lui appare su Instagram per la prima volta dopo la separazione, postando una foto con un'auto di lusso, lei replica con uno scatto dalla spiaggia insieme ai figli?

LEGGI ANCHE >>>

Da quando hanno annunciato di essersi lasciati, Totti ha preferito rimanere in silenzio sui social. A qualche giorno di distanza dal comunicato che ha sconvolto i fan l'ex calciatore pubblica la prima foto, in cui posa fiero e impettito accanto a un'auto di lusso per un post promozionale.

Leggi Anche Ilary Blasi in Tanzania torna in libertà... topless nella savana



Passano pochi minuti e arriva la replica di Ilary. Per affrontare la fine del matrimonio, lei ha scelto la strategia opposta rispetto all'ex. Tanto lui si è dimostrato schivo e silenzioso, tanto lei si è fatta vedere gioiosa ed esuberante con immagini in bikini o foto di famiglia. L'ultimo scatto arriva dalla spiaggia, sorridente e radiosa in mezzo ai tre figli. In passato lei e Francesco sono sempre stati considerati una coppia solida e affiata, ora invece non potrebbero essere più lontani di così.