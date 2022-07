Ilary Blasi, cartoline sexy dalla Tanzania... e Totti muto

Dal paradiso terrestre in cui cerca svago insieme ai figli e alla sorella manda cartoline ai follower, sfoggiando in costume il suo fisico perfetto e ostentando una certa serenità. Intanto il suo ormai ex marito prosegue con il silenzio social, evita di esporsi e di commentare ma cerca un po' di distrazione nelle partite a padel.

Ilary al mare in Tanzania è bellissima e sexy come non mai. In riva al mare posa seducente in bikini leopardato, poi inquadra i dettagli piccanti dei suoi outfit. Bellissima e provocante, gioca a stuzzicare i follower e, forse, anche il suo ex marito.

Intanto Francesco è a Roma e sceglie di non esporsi più di tanto e si rifugia nella compagnia degli amici più cari. In un post di Vincent Candela si vede l'ex calciatore alle prese con una partita di padel, sua unica apparizione social dall'annuncio della separazione.



In molti si chiedono come i figli di Totti e la Blasi stiano reagendo alla separazione dei genitori. Cristian, Chanel e Isabel sono in vacanza in Tanzania con mamma, ma prima della partenza la secondogenita ha postato un video su TikTok con un commento sibillino: "Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma", ha scritto. Un messaggio ai genitori?