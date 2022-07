Ilary Blasi in Tanzania torna in libertà... topless nella savana

Coi figli Cristian, Chanel e Isabel, e assieme alla inseparabile sorella Silvia è volata in Tanzania in un resort da vip. E dalle storie instagram Ilary Blasi fa trasparire tutta la voglia di relax e soprattutto di libertà. Anche con uno scatto sexy: si fa infatti immortalare in topless mentre guarda la savana.

E Francesco Totti muto -

Nei loro comunicati di addio sia Ilary Blasi che Francesco Totti avevano chiesto riservatezza alla stampa per un momento molto delicato della loro vita privata. Ma se Ilary coi suoi social prosegue a raccontare ai followers la sua vita, Francesco Totti è invece sparito. Nulla è stato postato nelle ultime settimane. Quello che sappiamo di lui ce lo raccontano i giornali di gossip e i paparazzi che lo stanno pedinando nella speranza di coglierlo con quella che sembra essere la sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

Ilary tra gli animali e l'idromassaggio -

Ilary Blasi invece approfitta del momento di confusione generato dalla separazione per andare in un posto sperduto della Tanzania. Che poi tanto sperduto non è visto che si tratta di uno dei resort più gettonati dai vip di tutto il mondo. Con un bungalow che permette di vedersi la savana immersi in una vasca idromassaggio. E proprio qui Ilary si fa immortalare mentre guarda l'orizzonte, forse immaginando il proprio futuro. In solitudine guarda la savana, circondata solo dagli animali e dalla fotografa (immaginiamo la sorella Silvia). E proprio questa solitudine deve averla spinta ad abbandonare i propri abiti e rimanere in slip. Uno scatto sexy che non è passato di certo inosservato.