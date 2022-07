Dal detective privato alle indiscrezioni, Francesco Totti è furioso

Dopo le ultime indiscrezioni del settimanale “Chi” secondo cui Ilary Blasi lo avrebbe fatto seguire da un detective privato e la figlia Isabel avrebbe involontariamente rivelato di essere andata a casa di Noemi Bocchi (“ho due nuovi amichetti” avrebbe confidato alla madre), il Capitano è pronto a scendere in campo per difendere la sua immagine.

Sono partiti con due comunicati differenti (primo sintomo che tra i due i rapporti erano testi e non conciliabili) per annunciare la separazione e subito hanno intrapreso percorsi diversi. Ilary Blasi è volata prima in Africa e poi si è rifugiata a Sabaudia mettendo a conoscenza dei suoi spostamenti i follower. Ha postato anche foto sexy in topless e si è mostrata sorridente e serena. Con i suoi figli.

Francesco Totti ha preferito il basso profilo, il silenzio social e il rifugio nell’abitazione all’Eur. Proprio la sua discrezione ha scatenato le chiacchiere: sarà in vacanza con Noemi, è andato a vivere con la Bocchi, ha lasciato casa, si è detto. Ora pare che l’ex calciatore sia nella sua villa con il figlio che ha già ripreso gli allenamenti con la Roma e papà Totti sia impegnato a portarlo al campo. Il Pupone non ha pubblicato foto se non uno scatto pubblicitario, ma ora sembra intenzionato a dire la sua. Secondo il “Corriere della Sera” Francesco Totti è furioso per le indiscrezioni sulla sua vita privata e potrebbe uscire presto con una dichiarazione a mezzo stampa.



