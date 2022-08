Ilary Blasi, nuovi progetti per non assomigliare a Noemi Bocchi

In programma ha grandi cambiamenti. C’è chi dice che sta pensando di tagliarsi i capelli per non assomigliare a Noemi e chi è sicuro che riprenderà gli studi universitari.

Sarà un autunno caldo quello di Ilary Blasi. Dopo vent’anni insieme a Francesco Totti, la conduttrice tv riparte da sola. Pare che abbia voluto prendersi qualche tempo tutto per sé: tornerà in tv alla prossima “Isola dei famosi”, ma intanto si dedicherà soltanto alla sua ripartenza. Per stare alla larga dalla mondanità e dal gossip, potrebbe rifugiarsi negli studi. Gli amici dicono che voglia riprendere l’università. Secondo il settimanale “Di Più”, Ilary potrebbe ricominciare la facoltà di Scienze della Comunicazione, che aveva interrotto una volta sposato Totti.

Ilary Blasi pare anche infastidita dai commenti che la vogliono così somigliante alla nuova fiamma del suo ex marito. I lunghi capelli biondi, il fisico mozzafiato e l’aria sexy la accomunano a Noemi Bocchi e proprio per questo pare che la Blasi voglia un cambio di look: forse si taglierà i capelli. Intanto sui social manda una linguaccia e chissà a chi è diretta…