L'indiscrezione su Francesco Totti: "Noemi Bocchi è incinta" | E il web si infiamma

Le voci sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrano non avere una fine.

Da quando la coppia ha annunciato la rottura, nell'ambiente romano e non solo si cerca di capire cosa sia successo e soprattutto se la relazione tra l'ex calciatore e Noemi Bocchi sia vera. L'ultima indiscrezione ha, però, dell'incredibile. La nuova fiamma dell'ex capitano della Roma sarebbe incinta . La notizia, lanciata per primo dal Corriere della Sera, ha fatto presto il giro della rete, destando non poco scalpore.