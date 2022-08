Francesco Totti e Noemi Bocchi al mare, le foto sulla spiaggia

Francesco Totti è a Sabaudia nella villa di famiglia che si affaccia sul mare, Noemi Bocchi è a San Felice Circeo dove ha preso casa (lontana dalla sua Sardegna dove è solita trascorrere le vacanze) per stare vicina al Capitano. Circolano voci di una possibile gravidanza (è stata avvistata in una clinica privata) ma le foto in spiaggia pubblicate dal settimanale “Chi” al momento non mostrano alcun pancino sospetto. E Ilary Blasi intanto scopre di essere stata tradita dal suo amico…

Sta diventando un tormentone estivo la separazione di Totti e Blasi, la nuova storia con la Bocchi, gli intrighi, le supposizioni, le paparazzate. C’è chi sfoglia i giornali sotto l’ombrellone e chi sulla spiaggia viene pizzicato in ogni momento. Francesco Totti sul bagnasciuga di Sabaudia gioca con i figli: la più piccola Isabel, poi ci sono Chanel, 15 anni, che somiglia così tanto alla mamma, e Cristian, 16, alle prese con allenamenti sportivi e partitelle a volley. L’ex calciatore viene fotografato al supermercato mentre fa la spesa, in mare con i gonfiabili, o sulla sabbia mentre intrattiene i ragazzi.

Pochi chilometri più lontano, c’è Noemi Bocchi. Anche lei in vacanza con i figli. Nelle foto del settimanale “Chi” la rivede alle prese con le compere per arredare la casa delle vacanze, ma anche in spiaggia mentre sfoggia un fisico mozzafiato stretto in un bikini striminzito. Le sue curve catturano i flash ma lei sembra esserne abituata. La distanza con l’ex calciatore è davvero di una manciata di minuti in auto e chissà se la coppia ha già un piano per potersi incontrare senza farsi beccare.

Intanto Ilary Blasi si è rifugiata in montagna, a Cortina. Dalle pagine dei giornali scopre di essere stata “tradita” dall’amico Emanuele che prima veniva avvistato allo stadio con lei e che negli ultimi mesi invece stava in tribuna vicino a Noemi. Un cambio di rotta che la showgirl potrebbe non aver gradito. Tra pochi giorni tornerà a Sabaudia a riprendere la piccola Isabel per concludere l’estate in campagna.