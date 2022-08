Francesco Totti e Noemi Bocchi, incontri clandestini a bordo di uno yacht

Secondo i rumor, gli incontri avverrebbero in tutta clandestinità a bordo di uno yacht. Lui è in vacanza a Sabaudia con i figli che ha avuto da Ilary Blasi e lei ha affittato una villa al Circeo dove alloggia con i bambini nati dal suo precedente matrimonio. Si mantengono a distanza ravvicinata in attesa di potersi mostrare insieme pubblicamente.

Secondo le indiscrezioni riportate da Leggo, Francesco Totti e Noemi Bocchi si starebbero frequentando di nascosto, aspettando pazientemente di poter uscire allo scoperto come coppia. Il loro accordo pare sia quello di tenere un basso profilo almeno finché la separazione tra l'ex calciatore e Ilary Blasi non venga ufficializzata. Intanto, per tutelare la nuova compagna da paparazzi e curiosi, il Pupone le avrebbe messo a disposizione i servizi di una guardia del corpo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi si godono ancora il mare, ma a settembre arriverà il momento per l'ex calciatore di affrontare le pratiche per il divorzio da Ilary Blasi, che ancora non sono state avviate. In ballo non c'è solo l'affidamento dei tre figli, ma anche un patrimonio non indifferente da spartire tra immobili e partecipazioni societarie. Un'eventuale conferma di una relazione extraconiugale che, come vuole il gossip, andrebbe avanti da circa un anno, avrebbe un peso a livello legale, per questo il Pupone avrebbe tutto l'interesse a rimandare l'ufficializzazione del suo nuovo legame.

Se Francesco Totti vive la sua vacanza nel tentativo di sfuggire ai flash, Ilary Blasi sceglie la strategia opposta. La sua prima estate da single l'ha vissuta all'avventura: prima un viaggio in Tanzania, poi qualche giorno sulle Dolomiti e infine una fuga nelle Marche dai parenti. Sempre con lo smartphone in mano, attenta a immortalare ogni momento spensierato e a condividerlo sui social.