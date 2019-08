Ilary Blasi salva il paparazzo e lo ospita sullo yacht

Foto belle, spontanee e naturali, ma sono paparazzate. “La verità è che noi ce lo portiamo direttamente da casa”. Ilary Blasi regala un siparietto divertente al largo di Ponza quando si vede costretta ad ospitare in barca il fotografo che li stava spiando dal gommone. L'imbarcazione è in avaria e la moglie di Francesco Totti non ci pensa due volte a farlo salire sullo yacht: Vuoi qualcosa da bere?” chiede tra le risate. E lui si fa la doccia e mangia.

“Non sei nessuno se non ti porti il paparazzo personale” ride Ilary mentre gira storie social con protagonista il fotografo che li segue nelle vacanze a Sabaudia. E poi gli offre un ottimo spuntino a base di sushi e commenta: “Si tratta bene eh”. E ancora pubblica video del fotografo bagnato, impavido, rilassato, preoccupato e persino un fan col telefonino in acqua a caccia del “paparazzo famoso”. E durante la navigazione la Blasi ne approfitta pure per un appello: “Adotta anche tu un paparazzo”. Francesco, invece, posta filmati del mare cristallino e delle gambe della moglie in barca tra un selfie e l'altro.