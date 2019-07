Totti va a nozze, si è sposata la sorella di Ilary Blasi: guarda tutte le foto

Mancava solo Silvia Blasi, la maggiore delle tre sorelle. Adesso anche lei ha detto sì. Alla cerimonia presenti le sorelle Ilary e Melory e grande show del cognato Francesco Totti che in veste di testimone ha improvvisato un discorso in chiesa. “Spero che possa durare tutta la vita. Se prendi una decisione del genere, vuol dire che la persona che hai accanto è la persona più importante della tua vita, no?! Siamo su Scherzi a parte o è un gioco? Non ho parlato nemmeno al mio matrimonio” ha detto quando il prete gli ha dato il microfono. Sfoglia la gallery e guarda tutte le foto del matrimonio...