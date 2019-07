Francesco Totti in fila per l insalata di riso a Sabaudia

"La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. Francesco Totti in fila per l'insalata riso", scrive la giornalista Maria Latella postando su Twitter uno scatto del Pupone in coda tra gli avventori nel chiosco sulla spiaggia di Sabaudia. In vacanza con Ilary Blasi e i figli, l'ex giallorosso dimostra di avere nella vita privata lo stesso fair play che aveva in campo.