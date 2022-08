Ilary Blasi in ansia per il gatto smarrito: "Aiutatemi a ritrovare Alfio"

"Aiutatemi a ritrovarlo" scrive sui social postando una foto del micio, uno Sphynx a cui è molto affezionata. Lei è in Croazia con la figlia Isabel, la sorella Silvia e un gruppo di amici, mentre il micio era affidato probabilmente alle cure di Francesco Totti , che in questi giorni alloggia nella villa di Sabaudia insieme a Christian e Chanel.

Ilary Blasi pubblica un appello social per ritrovare il gatto, e precisa: "Si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia" lasciando un numero di telefono da contattare in caso di avvistamento. Ad Alfio lei è affezionatissima: era arrivato in famiglia nel maggio 2021 dopo Donna Paola, un altro Sphynx protagonista di tante gag divertenti postate su Instagram. Secondo voci riportate dal tabloid Sun, l'amore della conduttrice per i suoi mici sarebbe tra le cause della crisi con Francesco Totti.

Oltre a mandare appelli social, Ilary Blasi può fare ben poco per aiutare nelle ricerche di Alfio. Al momento è in vacanza in Croazia e dalla barca posta video social imperdibili. Si rilassa al sole e pubblica immagini seducenti, con le frange del copricostume mosse dal vento che svelano il lato B strepitoso. E' la sua prima estate da single dopo 20 anni e lei non è mai stata tanto social. Francesco Totti al contrario tenta di mantenere un profilo più basso possibile, mantenendosi lontano dai riflettori. Le sue precauzioni però non sono bastate e la sua sortita notturna nella villa di Noemi Bocchi al Circeo non è passata inosservata.

A proposito della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi sarebbe "più arrabbiata che triste", stando alle parole di Alfonso Signorini sul settimanale Chi. Lo smarrimento di Alfio l'avrà mandata ancora di più su tutte le furie.