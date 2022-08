Ilary Blasi saluta l'estate in topless

La conduttrice tv, che ha trascorso la stagione calda da single, torna a Roma dopo una vacanza in catamarano lungo le coste della Croazia con la sorella Silvia e un bel gruppo di amici. Si mostra stesa in barca con le mani a coprire il seno nudo, il ventre ultrapiatto e scolpito e addosso solo un paio di slip. L’immagine è ad alto tasso erotico e lascia senza fiato. E fa seguito agli scatti del fondoschiena, del fisico in bikini, delle curve a vista.

Ilary Blasi si mostra in topless e chiude questa stagione insolita e complicata con una foto a dir poco perfetta. Bellissima, sensuale, intrigante, ma mai volgare. Cosa si è perso Francesco Totti, viene da dire ai follower che riempiono la bionda conduttrice tv di like e complimenti. Dopo le fotografie a Sabaudia sulla spiaggia, a Cortina tra i monti e le storie dalla barca in Croazia, Ilary Blasi è pronta a ripartire. In autunno l’attendono le carte della separazione.

Intanto Francesco Totti si gode gli ultimi scorci d’estate a Sabaudia, a pochi passi dal Circeo dove alloggia Noemi Bocchi. Pare che si siano visti clandestinamente a bordo di uno yacht e poi a casa di lei. E’ quasi certo che stanno aspettando il momento buono per uscire allo scoperto, ma allo scoperto per ora c’è solo Ilary Blasi più bella che mai.

