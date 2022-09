Francesco Totti e Ilary Blasi vivono ancora sotto lo stesso tetto

Legalmente sono ancora marito e moglie e questa sarà la settimana decisiva per andare avanti con le carte bollate. Il Capitano pare intenzionato alla consensuale, sperando che la conduttrice tv non faccia passi falsi. Un’intervista in tv potrebbe aprire le porte a una battaglia in tribunale.

Secondo quanto racconta il “Corriere della Sera”, terminate le vacanze, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati a Roma nella villa di famiglia a dividersi gli spazi. E con 25 stanze a disposizione non è nemmeno tanto difficile evitare di pestarsi i piedi. I tre figli, Cristian, Chanel e Isabel sono pronti a ricominciare gli impegni scolastici (la più piccola ha iniziato la scuola primaria) e i genitori devono arrivare a un accordo. Il Pupone ha ingaggiato l’avvocato matrimonialista milanese Annamaria Bernardini De Pace, la Blasi ha schierato Alessandro Simeone.

Pare che la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi duri da tempo, si parla addirittura di un anno, in cui lei andava avanti e indietro tra Roma e Milano per lavorare in tv e lui gestiva i figli nella Capitale tra malumori reciproci e problemi. Proprio durante questa fase della vita di coppia, l’ex calciatore ha conosciuto Noemi Bocchi.

Durante l’estate la crisi è esplosa, Francesco Totti è stato pizzicato con la Bocchi e Ilary Blasi ha scelto di mostrarsi ai follower in tutto il suo splendore tra vacanze in Africa, topless in Croazia, camminate tra i monti. Proprio l’esposizione di Ilary sui social pare non essere piaciuta al Pupone che avrebbe preferito mantenere un low-profile. E non abbia particolarmente digerito le immagini della Blasi a scuola con Isabel. Al primo giorno c’era solo la mamma, ma Francesco, lontano per impegni di lavoro, non ha gradito che sia stata sottolineata la sua assenza.

Anche l’eccessiva pressione dei paparazzi, sta infastidendo Francesco Totti. Ha i flash alle calcagna e ora le visite alla Bocchi si fanno sempre più complicate, se di nascosto. Pare che lui e Noemi vogliano uscire allo scoperto, ma stiano aspettando che le carte della separazione procedano. Insomma, un autunno caldissimo quello che si preannuncia in casa Totti-Blasi, tanto più che i due continuano a vivere sotto lo stesso (grandissimo) tetto.