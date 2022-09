Francesco Totti a casa di Noemi Bocchi con la figlia Isabel

E’ stato in silenzio per settimane poi l’ha sparata grossa e ora lancia l’ennesimo affronto alla ex moglie: si fa pizzicare dal settimanale “Chi” sotto casa della nuova fiamma insieme alla terzogenita. Ilary era stata chiara: non andare da lei con la bambina.

Francesco Totti viene paparazzato sotto casa di Noemi Bocchi alla una e mezza di notte tra sabato e domenica: esce dal portone secondario dell’abitazione romana della sua nuova fiamma e con lui c’è un’amica e la piccola Isabel. Ilary Blasi aveva espressamente chiesto al Pupone di lasciare fuori da questa storia la bambina. Poche ore dopo sul “Corriere della Sera” esce l’intervista bomba.

L’ex calciatore racconta di aver iniziato a frequentare Noemi da Capodanno e di averlo fatto con discrezione per il bene dei figli. Di bambini ne ha due Noemi e domenica sera vengono sorpresi insieme al padre Mario Caucci mentre li riporta a casa dopo un weekend trascorso insieme. La Bocchi non è divorziata anche se separata da tempo dall’imprenditore. Per Totti lei è stata un’ancora di salvezza in un periodo difficile. O almeno così lui la dipinge. “E’ l’opposto di Ilary anche come carattere. Facevo finta di niente ma non ero più io - dice riferendosi ai messaggi compromettenti che avrebbe trovato sul cellulare della Blasi - Ne sono uscito grazie a Noemi”.

La strategia di Francesco Totti è stata quella di vuotare il sacco in anticipo per non passare per il traditore che entrava e usciva da casa della Bocchi mentre Ilary era in vacanza da sola o con i figli. La Blasi prosegue sulla linea del silenzio, la stessa scelta dall’ex marito di Noemi. La nuova lady Totti intanto pare che non veda l’ora di uscire allo scoperto e ufficialmente con il Pupone. Anche i paparazzi sono impazienti e seguono passo dopo passo tutti i protagonisti del gossip più stuzzicante dell’estate.