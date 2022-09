Ilary Blasi fa shopping e Francesco Totti gioca a calcetto

Voglia di normalità per la coppia più chiacchierata del momento. In attesa di sbrogliare le carte della separazione e suddividere l’impero romano, il Capitano e la sua ex cercano di ritrovare un po’ di quotidianità tornando a dedicarsi alle loro attività preferite: gli acquisti in giro per la Capitale con le amiche per la conduttrice tv e gli allenamenti sul campetto per l’ex calciatore.

I fan aspettavano di vedere Ilary Blasi pizzicata con un nuovo amore e Francesco Totti allo scoperto con la sua Noemi Bocchi. Invece, dopo interviste e silenzi, la conduttrice e il Pupone sparigliano le carte mostrandosi come se nulla fosse. Lei intenta a fare shopping in giro per Roma (con una griffatissima maxi camicia e sneakers ai piedi). Ilary Blasi si fa selfie e gira video mentre circondata dalla gente passeggia per la Capitale incurante di quel che si legge sulla sua storia d’amore naufragata. Lui riprende a giocare per distrarsi e per sfogarsi dopo la lunga chiacchierata fatta alla stampa su tradimenti o presunti tali.



La nuova mossa di Ilary Blasi e Francesco Totti è quella di distrarre? I follower non sembrano intenzionati a mollare un gossip così e insieme ai paparazzi stanno alle calcagna della ex coppia. Lei si filma ovunque in versione single (in visita da turista alla Fontana di Trevi o a pranzo con gli amici in una spaghetteria storica) proprio per confondere chi la vorrebbe insieme a un nuovo amore. Lui al contrario non si mostra mai per non farsi vedere quando bazzica sotto casa di Noemi Bocchi. Ma alla fine ognuno vuole riprendere in mano la propria vita e torna a un po’ di sana normalità. Chi sceglie lo shopping e chi il pallone. Solo punti di vista.