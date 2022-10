Francesco Totti restituisce le borse, Ilary Blasi si tiene i Rolex

L’ennesimo tentativo dell’ex capitano di scongiurare una separazione giudiziale è fallito. Lui le ha restituito le borse griffate (ma le scarpe ancora no, come racconta il Corriere della Sera), ma lei non ha ceduto la collezione di Rolex, intenzionata più che mai ad andare in aula. Il gesto di Francesco Totti non basta per una tregua, Ilary Blasi vuole lo scontro.

Le borsette tornano a Ilary Blasi

Che le borse griffate fossero tornare nelle mani di Ilary Blasi si era intuito da alcune Storie della conduttrice tv in cui si mostrava dal parrucchiere con un gioiellino tra le mani. Pare infatti che Francesco Totti abbia restituito gli accessori di lusso alla ex moglie. Li aveva forse nascosti in casa, magari nell’ala della villa all’Eur che si è spartito con la ex e in cui lui vive e per lei è off limits. Fatto sta che l’ex calciatore ha compiuto il primo passo ridando a Ilary Blasi le borsette firmate. In cambio però non ha ottenuto, come invece si aspettava, la restituzione della collezione di Rolex che lei avrebbe fatto sparire dalla cassetta di sicurezza. Il giudice, chiamato a decidere sullo scambio, ha fissato una nuova udienza a breve. E chissà che Francesco Totti decida in quell’occasione di restituire anche le centinaia di paia di scarpe, altrettanto di valore, di Ilary Blasi e in cambio ottenga i suoi orologi. Stando a quel che appare dalle prime mosse processuali, lei non avrebbe intenzione di cedere e sarebbe disposta ad arrivare alla separazione giudiziale che andrebbe nel 2023.

La casa in ristrutturazione

Intanto pare che Francesco Totti continui a vivere nella parte di villa all’Eur a lui assegnata, tenendo come valvola di sfogo l’appartamento – ora in ristrutturazione – nella zona laziale della Capitale, vicino all’abitazione di Noemi Bocchi. L’ex capitano per il momento non vorrebbe allontanarsi troppo dai figli Cristian, Isabel e Chanel Totti (proprio lei è stata protagonista di un siparietto nei giorni scorsi, quando ha ricevuto in dono una minicar per il suo compleanno). Francesco Totti sarebbe disposto a dividersi tra più abitazioni per la felicità dei ragazzi e della sua nuova compagna, con cui non si nasconde più (dai baci alla festa di compleanno alla vacanza a due a Monte Carlo alle uscite con gli amici a Roma).