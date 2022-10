Francesco Totti pubblica il primo video social con Noemi Bocchi

Francesco Totti, 46 anni, si è stancato di vedere le sue immagini rubate sui giornali di gossip che immortalano ora il bacio a Noemi Bocchi, ora la fuga sotto casa sua, ora l'anello che entrambi portano al dito. E’ lui a pubblicare sui social un video di una bella festa tra balli e canti scatenati con gli amici più cari. Una tavolata di divertimento dove al centro c’è proprio Francesco Totti che si lascia immortalare da Alex Nuccetelli che ripete: “Ci siamo”. Al suo fianco c’è Noemi Bocchi che balla sensuale. Indossa un abito che mette in risalto il décolleté e la sua silhouette sexy e sinuosa; ha i capelli sciolti e si dimena a ritmo di musica lanciando qua e là occhiate al suo amore. Totti è seduto e sorride sornione, felice di essere ripreso finalmente con la sua nuova fiamma. L’ex calciatore posta il video sui social e tagga tutti gli amici presenti, tra cui Alex Nuccetelli, Giancarlo Pantano ed Ezio Apolloni. Mette il tag anche alla sua Noemi. Casualmente e improvvisamente hanno tutti il profilo privato. Solo sull’Instagram di Francesco Totti si può vedere il breve ma significativo filmato.

Leggi Anche Francesco Totti e Ilary Blasi, prima udienza in tribunale il 14 ottobre per borse e Rolex





La mossa di Totti prima dell’udienza

La battaglia legale non è ancora cominciata ma Francesco Totti ha scelto di uscire allo scoperto con Noemi Bocchi proprio il giorno prima dell’udienza . E’ prevista una prima guerra sulla restituzione di beni tra Totti e Ilary Blasi. Lei rivuole indietro borse griffate, un centinaio di scarpe costose (alcune da 4mila euro al paio), accessori di lusso che sono spariti dalla sua enorme cabina armadio della villa all’Eur che condivideva con l’ex capitano. Lui aspetta di rivede la collezione di Rolex. Proprio sui preziosi orologi Ilary Blasi si era presa gioco dell’ex calciatore postando un video in centro a Roma davanti a una gioielleria e lo aveva pure taggato. Ma la risposta di Totti non è arrivata, in compenso ha pubblicato un video che la dice lunga, proprio alla vigilia dell’udienza.

Leggi Anche Francesco Totti trasloca per stare vicino a Noemi Bocchi





Con Noemi Bocchi cerca casa

E’ di pochi giorni fa la notizia che Francesco Totti ha traslocato dalla villa all’Eur per trasferirsi nella zona laziale della capitale proprio per stare più vicino a Noemi Bocchi. Pare infatti che ora la coppia stia cercando una casa insieme. Il primo passo per ufficializzare l’amore c’era stato in occasione del compleanno di Totti, quando con Noemi bocchi era scattato un bacio davanti a tutti, pure ai figli Cristian e Chanel Totti. Ora il video per uscire allo scoperto anche davanti ai follower e poi via libera a una nuova convivenza romana.