Noemi Bocchi in tribunale come parte offesa in un processo all'ex marito | Ai cronisti: "Non mi tormentate"

Noemi Bocchi, attuale fidanzata di Francesco Totti, è comparsa in tribunale a Roma come parte offesa in un processo davanti alla prima sezione collegiale.

Il tribunale, su richiesta dei legali di parte civile, ha disposto l' udienza a porte chiuse per garantire la riservatezza delle audizioni in corso. Al termine dell'udienza la Bocchi non ha rilasciato dichiarazioni ai molti cronisti presenti: "Non mi tormentate" ha chiesto.