Francesco Totti e Noemi Bocchi, baci alla luce del sole a Roma

Francesco Totti e Noemi Bocchi si scambiano baci e coccole davanti a tutti.

Nel ristorante di Santa Severa, tanto caro all’ex calciatore, va in scena un romantico siparietto d’amore. La coppia non solo non si nasconde più ma si scambia baci tenerissimi alla luce del sole durante il pranzo con gli amici, come mostrano le foto del settimanale “Gente”. Nello stesso locale un mese fa si era svolta la festa di compleanno dell’ex capitano e anche allora erano scattate le effusioni pubbliche con la sua nuova fiamma.