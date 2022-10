Francesco Totti e Ilary Blasi fra tribunali, Rolex da 700mila euro e fake news

Leggi Anche Francesco Totti pubblica il primo video social con Noemi Bocchi

In tribunale per i Rolex da 700mila euro vs borse

Il primo round tra Francesco Totti e Ilary Blasi nella guerra dei Rolex si conclude con un nulla di fatto. La conduttrice tv aveva chiesto la restituzione di borse griffate, centinaia di scarpe e accessori. L’ex calciatore aveva detto di averle “tenute in ostaggio” dopo che lei aveva fatto altrettanto con la sua collezione di orologi. Le parti non erano presenti nell’aula del tribunale, lasciando a un folto gruppo di legali la questione. Dopo un’ora il giudice si è riservato di decidere se mantenere un’unica causa o se procedere con due giudizi valutando prima le pretese di Ilary e poi quelle di Francesco. L’udienza successiva non è ancora fissata, ma Totti ha già fatto sapere che uno dei suoi Rolex (pare che ne siano spariti dieci orologi) ha un valore che si aggira sopra i 700mila euro.

La fake news del detective

Dopo che l’investigatore privato Ezio Denti ha rilasciato un’intervista in cui raccontava di essere stato ingaggiato da Ilary Blasi per spiare Francesco Totti e beccarlo con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, arriva la replica della conduttrice tv. Attraverso il suo legale Ilary Blasi ha fatto sapere di non aver mai assunto (il detective sosteneva di aver ricevuto 75mila euro per tre mesi di lavoro) per pedinare Totti. Fatto sta che le foto dell’ex calciatore con la nuova fidanzata sono uscite presto sui giornali grazie ai paparazzi che lo hanno seguito e avvistato sotto casa della bella pariolina. Ora, scanso ad equivoci, è lo stesso Francesco Totti che dopo il bacio a Noemi Bocchi davanti a tutti in occasione del compleanno, posta video di serate danzanti e allegre della coppia con gli amici nei locali di Roma.