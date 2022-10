Ilary Blasi multata dopo lo sberleffo a Francesco Totti

Prendersi gioco del suo ex non ha portato fortuna alla conduttrice tv che durante una sessione di shopping con un’amica ha postato un video davanti a una gioielleria taggando l’ex calciatore. Mentre lei sorrideva sorniona sui social, i vigili prendevano di mira la sua auto parcheggiata in divieto di sosta. Così Ilary Blasi si è beccata una bella multa con tanto di foto dei paparazzi che l’hanno pubblicata sul settimanale “Chi”.

Chi vince la guerra dei Rolex?

La guerra dei Rolex sembra vederla in vantaggio, almeno sul piano dell’ironia. Ilary Blasi accusata dal Francesco Totti di aver fatto sparire la collezione di preziosi orologi dell’ex calciatore, si prende gioco di lui immortalandosi davanti a una gioielleria in centro a Roma. Posta il video sui social e lo tagga . I follower si divertono per il siparietto che si pone all’interno di una battaglia legale che ancora deve cominciare. 1 a 0 palla al centro, pareva essere la morale dello sketch. Ma ora il settimanale “Chi” pubblica il retroscena. E Ilary Blasi finisce in fuorigioco.

Quando ritorna all’auto – la Smart che lei vorrebbe tenere per sé, nonostante sia intestata a Francesco Totti come tutto il parco auto di famiglia, perché è quella che la usa solitamente – trova i vigili che nel frattempo avevano chiamato il carro attrezzi per farla rimuovere. La macchina era in divieto di sosta e gli agenti hanno fatto firmare alla conduttrice tv un bel verbale. Lei non si è scomposta e ha preso in mano la situazione come stesse facendo un autografo. Completate le procedure di rito, è salita alla guida e si è dileguata nel traffico romano.

Lo shopping nel negozio di borse

Prima di prendere la multa, Ilary Blasi si era intrattenuta in una boutique che vende borse griffate. Forse la conduttrice tv stava cercando di reintegrare la collezione di accessori che sono spariti dalla sua cabina armadio. Infatti, venerdì si terrà la prima udienza nel processo di separazione dopo 20 anni d'amore ) da Francesco Totti e avrà per tema proprio la restituzione di borsette e calzature che la conduttrice tv denuncia essere spariti dalla villa all’Eur. Si parla di un bel bottino visto che alcune paia di scarpe valgono almeno 4mila euro. Certo, cifre piccole rispetto all’ingente patrimonio immobiliare e non che finirà nella causa e che i legali cercheranno di spartire tra le parti.