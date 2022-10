Ilary Blasi, un investigatore: “Mi ha pagato 75mila euro per spiare Francesco Totti”

Ecco l’ennesima indiscrezione nella vicenda della separazione tra la conduttrice tv e l’ex calciatore dopo 20 anni d’amore. Il detective Ezio Denti ha raccontato a “Settimanale Nuovo” di essere stato ingaggiato per pedinare Totti e mostrare prove del suo tradimento. Da aprile a luglio, Ilary Blasi ha sborsato 75mila euro per incastrare “con Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni” l’ex capitano con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Il primo video di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Ma se Ilary Blasi cercava le prove, ora è lo stesso Francesco Totti a uscire pubblicamente allo scoperto. Ancora non si placa, infatti, il clamore provocato dal video pubblicato sui social da Francesco Totti in cui compare insieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Lei balla e ancheggia accanto all’ex capitano che mostra sorrisi orgogliosi all’amico Alex Nuccetelli che lo filma. Dopo una prima trance di immagini, l’ex calciatore ha ripostato altri momenti della bella serata trascorsa con la fidanzata e gli amici in un locale di Roma. Ora non vuole più nascondersi. Del resto, da poco si è trasferito in una dimora vicina all’appartamento della Bocchi nella zona laziale della Capitale e la nuova coppia sta cercando casa insieme.





Al via la prima udienza su Rolex, borse e scarpe

La causa di separazione vera e propria in primavera

La spartizione degli accessori di lusso di Ilary Blasi e Francesco Totti è solo la prima trance di una causa ben più ampia. Una sorta di prova generale di quello che invece avverrà tra qualche mese quando le parti afferreranno gli artigli per decidere la suddivisione dell’impero romano e la gestione dei figli, che al momento si dividono tra lunch family con Ilary Blasi e giornate con papà. Proprio in risposta al video social di Francesco Totti con Noemi Bocchi in discoteca, la conduttrice tv ha pubblicato una serie di Storie con la figlia Isabel Totti durante la lezione di pattinaggio.