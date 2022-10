Francesco Totti, le foto del primo weekend con Noemi Bocchi… e il video di Chanel

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme alla luce del sole.

Non li spaventa mostrarsi in uno stadio gremito e neppure durante un weekend di coppia all’estero. L’ex calciatore e la sua nuova fiamma non si nascondono più e si lasciano immortalare dai paparazzi del settimanale “Chi” a Monte Carlo tra hotel di lusso, tornei di padel e cene da Flavio Briatore. Anche i figli di Totti hanno preso bene la nuova vita del padre. In un video Chanel Totti filma ironica Francesco: “Sesso? Na cifra”.