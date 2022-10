Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel Totti riceve in regalo una minicar

Dopo la bufera della separazione e l’estate turbolenta, è arrivato finalmente il regalo per la secondogenita di famiglia . Chanel Totti ha ricevuto in dono una minicar con la quale potrà scorrazzare per le vie della Capitale.

Chissà se c’era papà Francesco Totti o mamma Ilary Blasi ad accompagnare la figlia in concessionaria all’Eur per ritirare il dono. “Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a 'scartare' il suo nuovo regalo!” ha scritto nella didascalia la concessionaria di auto che ha pubblicato anche alcune immagini della 15enne vicino alla sua automobilina. “Per lei effetti speciali con i fari Angel che cambiano colore!”, si legge ancora. Chanel Totti con lo smartphone in mano ha tolto le coccarde dall’auto ed è salita a bordo pronta per impostare tutto secondo i suoi piani. Dopo l’esperienza di Ilary Blasi in centro a Roma, multata durante la registrazione dello sberleffo a Francesco Totti, c’è da augurarsi che Chanel Totti stia più attenta alla segnaletica stradale.

Con la minicar Chanel Totti potrà muoversi più agevolmente tra Roma Nord e Roma Sud dividendosi tra l’appartamento del padre Francesco Totti, nella zona laziale della Capitale, più vicino alla casa di Noemi Bocchi, e la villa all’Eur dove vive con mamma Ilary Blasi, una mega casa da sogno in cui i genitori hanno vissuto negli ultimi tempi separatamente in due ali distinte.



Anche il fratello Cristian Totti con la minicar

Chanel Totti ha ricevuto in regalo una minicar ma non è l’unica in casa ad avere un’automobilina. Ricordiamo quante polemiche scatenò il video di Cristian Totti alla guida di una macchinina quando aveva 14 anni. Era stata Ilary Blasi a filmare e postare le immagini del primogenito di Francesco Totti al volante. Per lui 14enne era arrivata una minicar, ma in barba alle norme stradali aveva trasportato come passeggera (fino al compimento dei 16 anni non si possono portare persone a bordo) proprio la mamma Ilary Blasi. “Porta in giro la vecchia” aveva ironizzato Ilary Blasi. Qualche giorno più tardi era toccato a Francesco Totti il posto al fianco del figlio.