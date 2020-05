Uno piccolo party in famiglia tra festoni e palloncini per il compleanno di Chanel Totti , che ha compiuto 13 anni. Mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti hanno addobbato la casa come si deve e hanno fatto trovare alla loro secondogenita una torta alle fragole con le candeline sopra, il tutto mostrato a dovere su Instagram. Per la festeggiata sono arrivate anche le dediche social da parte dei genitori, che le hanno riservato parole dolci e piene d'affetto.

Totti e Ilary in festa per il compleanno della figlia Chanel Instagram 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 24 di 24 Instagram 10 di 24 11 di 24 Instagram 12 di 24 tik tok 13 di 24 tik tok 14 di 24 tik tok 15 di 24 tik tok 16 di 24 tik tok 17 di 24 tik tok 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 instagram 22 di 24 instagram 23 di 24 instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Ilary Blasi in festa, guarda il compleanno con Totti in quarantena

"Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più... ti amo", ha scritto Ilary su Instagram, condividendo uno scatto amarcord. Lei e Chanel sono in spiaggia, abbracciate sull'altalena. "Una più bella dell'altra", commenta Totti sempre più innamorato delle sue donne.

LEGGI ANCHE >Quarantena in casa Totti, guarda il balletto di Francesco con i figli

Anche Francesco ha condiviso con i follower una foto di qualche tempo fa, mentre stringe la figlia con il mare al tramonto sullo sfondo. "Diventi sempre più bella...ogni anno che passa! Buon compleanno amore mio", ha scritto per la sua bimba che sta diventando grande. Nelle storie ha postato un altro scatto con lei, entrambi con la bocca atteggiata a bacio, la scritta "Auguri amore mio" e la canzone "A te" di Jovanotti in sottofondo.

LEGGI ANCHE >Francesco Totti e Ilary Blasi, quanto amore sulla neve!

A 13 anni Chanel è una star social in erba. Se fino a poco tempo fa era schiva e timida e si nascondeva quando la Blasi provava a includerla in qualche storia, ora fa faville su Tik Tok. Il suo profilo è seguitissimo e lei si lancia in performance in palyback con movenze da trapper consumata, coinvolgendo a volte anche il fratello Christian, la sorella Isabel o il papà. Anche nel giorno del suo compleanno ha postato un video mentre balla al parco con gli amici, in tuta e mascherina. Bellissima e spigliata davanti alla telecamera... buon sangue non mente.

Potrebbe interessarti: