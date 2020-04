Quarantena in casa Totti, guarda il balletto di Francesco con i figli

Non ci si annoia di certo in casa di Francesco Totti e Ilary Blasi e, nonostante la quarantena, il morale della famiglia resta alto. Chanel , la secondogenita della coppia, è una tik-toker provetta e sui social si cimenta in video che riscuotono centinaia di like. Se a farle compagnia ci sono anche il papà, il fratello Christian e la sorella Isabel , il successo è assicurato. Mentre lei balla cercando di restare seria, il Pupone si atteggia in smorfie e mossette tutte da ridere.

Le note sono quelle della canzone "2020 Baby" di Poli OK ft Uzi Lvke, e la 12enne Chanel la interpreta cantando e muovendosi a tempo. Ha i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle, una felpa e nera e sulle unghie lo smalto dello stesso colore. Mentre lei cerca di mantenere l'aplomb e portare avanti la sua performance, deve subire le incursioni del padre e degli altri membri della famiglia.

Con la piccola Isabel (4 anni) in braccio, che ride e si diverte mentre guarda l'obiettivo, Francesco si cimenta a modo suo nelle danze. Accanto alla più grande delle figlie femmine ondeggia, ancheggia, muove la braccia e lancia baci ai fan. Nel ballo social non poteva mancare il tocco di Christian (14 anni) che, con il cappuccio della felpa tirato in testa, spunta al centro dell'inquadratura per dare il suo contributo.

Chanel non se la prende più di tanto, cerca di restare seria ma alla fine anche lei scoppia a ridere. Con un papà come Totti, noto per la sua verve istrionica, deve esserci abituata e le risate in casa loro di sicuro non mancano mai...

