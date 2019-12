Ilary Blasi e Francesco Totti in relax nella spa tra coccole e curve

Senza bambini, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono concessi un lungo weekend alle terme per rilassarsi come gli antichi romani, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi. La showgirl splendida in costume e l'ex capitano al suo fianco più innamorato che mai. Di recente ha detto: “Ilary è il mio braccio sinistro. Devo tutto a Ilary. Il quarto figlio? Sto riuscendo a portarla in quella direzione. Devo trovare il momento giusto”.