Ilary Blasi e Francesco Totti tra shopping e allenamenti in famiglia

Ilary è in forma perfetta, con il corpo tonico e scolpito messo in evidenza dagli shorts e dal top cortissimo. Con lei a fare esercizio ci sono i figli più grandi e Francesco che, svela lei, ora che ha lasciato la Roma "E' più impegnato di prima". Da brava mamma modello, ci pensa la Blasi a tenere le redini della famiglia. E' lei che detta le regole e si aspetta che vengano rispettate... ma è anche lei che si diverte al parco con la piccola Isabel, come dimostrano le foto del settimanale "Chi". Totti, intanto, è in scooter con il suo primogenito in centro a Roma per fare acquisti di lusso: il Pupone ha scelto una borsa costosa, probabilmente il regalo di compleanno per la cognata Melory Blasi, che ha compiuto 30 anni proprio in questi giorni. L'ex calciatore e sua moglie hanno partecipato insieme alla festa, divertendosi con gli altri invitati. Proprio come una famiglia qualunque... o quasi.

