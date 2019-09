Ilary Blasi, guarda l'album delle vacanze hot

Il periodo delle vacanze è ormai finito anche per loro, i bambini sono tornati a scuola e la Blasi e Totti si preparano ai prossimi impegni sul piccolo schermo. In vacanza hanno ricaricato le pile, godendosi il relax al mare e catturando i flash con i loro corpi scultorei in bella mostra. Sdraiata in barca, seduta sugli scogli o mentre si diverte sul gonfiabile, Ilary in bikini regala una vista strepitosa sul suo corpo scolpito e sul lato B tonico. Intanto Francesco sfodera i muscoli abbronzati e si gode la famiglia in attesa del debutto in tv.