Tutti a scuola: guarda il primo giorno dei figli dei vip

“E' iniziata la scuola e rido solo io”. Con una battuta Alena Seredova posta lo scatto insieme ai figli David Lee e Louis Thomas al primo giorno a Torino. I figli di Buffon sono imbronciati, con lo zaino sulle spalle pronti a tornare sui banchi. Sorride davanti alla Scuola Internazionale di Milano Santiago De Martino, accompagnato in classe da nonna Veronica. Rientro tra i libri a Parigi per i figli di Claudia Galanti e non solo...

Al primo giorno a Monaco per Nathan Falco presenti sia Elisabetta Gregoraci che Flavio Briatore che accompagnano il figlio entusiasti fino in classe. La showgirl in short e camicia lo abbraccia prima di augurargli un buon anno scolastico: “Metticela tutta, studia con determinazione, perseveranza, concentrazione. Divertiti con i tuoi compagni: che sia un anno fantastico per te e i tuoi amici. In bocca al lupo amore mio”, scrive sui social.



Primo giorno di scuola in auto con lo zio tra canti e risate per le figlie di Alberto Aquilani. Mamma Michela Quattrociocche sorride e rallegra le bambine vestite uguali per l'occasione.