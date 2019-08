Ilary Blasi e Francesco Totti, avvinghiamenti hot in barca

Stanno insieme da 17 anni e hanno tre figli, ma tra Francesco Totti e Ilary Blasi la passione è quella dei primi tempi. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati durante una gita in barca al largo di Ponza mentre si lasciano andare alle effusioni tra coccole bollenti e avvinghiamenti. La showgirl è bellissima con un bikini blu che le enfatizza il lato B perfetto, e suo marito non ha occhi che per lei.

In attesa di riprendere gli impegni in tv (da settembre sarà alla guida di "Eurogames" con Alvin), Ilary si concede gli ultimi giorni di relax per ricaricare le pile. In barca con il suo Francesco è più sensuale e provocante che mai: lo accarezza languidamente, lo abbraccia con trasporto, lo bacia appassionatamente, mentre lui ammira a bocca aperta le sue curve scultoree. E dopo tante effusioni hot è il momento di un bel tuffo in mare, per calmare i bollenti spiriti...