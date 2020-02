Sempre uniti e inseparabili, proprio come li raffigura la foto di coppia postata su Instagram. Francesco Totti e Ilary Blasi in vacanza sulla neve condividono con i follower i loro momenti di svago, dalle discese spericolate con gli sci alle colazioni con vista panoramica insieme agli amici.

Francesco Totti e Ilary Blasi, quanto amore sulla neve! Instagram 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Ilary Blasi è una sexy Achille Lauro mentre Francesco Totti fa...

Sono una delle coppie più inossidabili del mondo dello spettacolo e ogni occasione è buona per una dichiarazione d'amore. Stavolta Ilary ha scelto la sintesi di due cuoricini affiancati per descrivere quello che prova per Francesco. Sono sposati da ormai quasi 20 anni, ma si amano ancora come due piccioncini. Intanto si godono la settimana bianca, la Blasi super sexy anche in tenuta da sci: Francesco è pazzo di lei...

Potrebbe interessarti: